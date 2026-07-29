Faltando três semanas para as ações eleitorais ganharem as ruas, o engajamento para o financiamento das campanhas dos pré-candidatos por meio da chamada “vaquinha virtual” ainda é baixo, mostra levantamento do POPULAR com base em informações da plataforma Quero Apoiar, uma das quatro empresas homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prestar serviço de financiamento coletivo.\nAo menos 46 pré-candidatos goianos aos cargos que estarão em disputa em outubro já estão cadastrados na plataforma. E valor destinado por 2,1 mil doadores até agora aos postulantes chega a R$ 169,4 mil.\nNo ranking geral do País, o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que deve tentar cadeira no Senado Federal, é o único goiano a aparecer no top 15 com maior volume de doação até agora - ele está em 12º lugar, com R$ 86,9 mil arrecadados. O valor corresponde a mais da metade de tudo o que foi levantado para todos os goianos que estão na plataforma. Procurado, Gayer não respondeu à reportagem.