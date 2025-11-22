O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 70, foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília. A prisão preventiva foi decretada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista.\nEm sua decisão, o ministro citou a violação da tornozeleira eletrônica durante a madrugada e o risco de fuga para embaixada dos EUA. Moraes mencionou ainda risco à ordem pública, considerando que uma vigília de apoiadores havia sido convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele.\nDurante a madrugada, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também se manifestou a favor da prisão, "diante da urgência e gravidade dos novos fatos apresentados".\nA decisão da prisão preventiva aplicada a Bolsonaro não vale, por ora, para os demais, porque não está vinculada ao esgotamento de recursos para cumprimento de pena.