Jóquei Clube, localizado na Avenida Anhanguera, conta com 11,4 mil metros quadrados de área construída (Diomício Gomes / O Popular)\nO prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), anunciou em abril deste ano a edição de um decreto para desapropriação do Jóquei Clube, como parte das ações voltadas à revitalização do Centro da capital. A proposta da Prefeitura é dar nova função ao espaço, localizado na Avenida Anhanguera e abandonado há mais de 10 anos, com a possibilidade de implantação de um centro cultural e de lazer ou, ainda, de um hub de inovação e tecnologia.\nO imóvel possui 11,4 mil metros quadrados de área construída e foi projetado pelo arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha, referência nacional na arquitetura. Segundo o Paço, a desapropriação poderia ocorrer por meio da compensação de uma dívida do clube com o município.