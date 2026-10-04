Neste domingo (4), enquanto alguns nomes que dominaram o noticiário político ao longo do ano poderão votar, outros, não. O banqueiro Daniel Vorcaro, por exemplo, deve votar mesmo estando preso na Papudinha, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, assim como Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na sua casa em Brasília, não participará do pleito.\nA aparente contradição, na verdade, tem amparo na lei —mas não deve se repetir no próximo pleito. O direito ao voto só é suspenso a partir do trânsito em julgado do processo, ou seja, quando a condenação do acusado já é definitiva. Já os presos provisórios, como Vorcaro (que sequer foi denunciado pelo Ministério Público), ainda mantém o direito ao voto, uma vez que ainda não foram condenados em definitivo.