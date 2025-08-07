Os projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para revogar a taxa do agro não receberam apoio direto de entidades representativas de setores afetados pela cobrança, iniciada em janeiro de 2023. Apesar de considerarem positiva qualquer redução de custos para a produção no estado, lideranças de produtores de soja e da mineração apontam que “não é o momento” de encerrar a cobrança e que a taxa já tem data para ser encerrada, em dezembro de 2026.\nComo informado pelo POPULAR, a iniciativa de deputados da oposição ocorre em reação a posicionamentos do governador Ronaldo Caiado (UB) sobre o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil. Ao considerar os possíveis impactos da medida, Caiado lançou pacote de ações com duas linhas de crédito e possibilidade de utilização de recursos do recém-criado Fundo de Estabilização Econômica de Goiás (FEG).