Dezenove organizações não governamentais (ONGs) receberão individualmente mais de R$ 2 milhões de emendas de vereadores de Goiânia em 2026, segundo previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA). Elas ficarão com 44% de todo o orçamento impositivo do município em ano eleitoral, quando metade da Câmara se prepara para disputar novos cargos.\nO porcentual de emendas para associações, institutos e outras organizações sociais caiu em relação ao Orçamento de 2025, mas segue prioritário, com cerca de 85%. No ano passado, foram 95%. O levantamento foi feito pelo POPULAR no texto final do projeto da LOA na Câmara de Goiânia, aprovado em 30 de dezembro. A lei ainda não foi sancionada pela Prefeitura.\nA redução é atribuída a desgastes com suspeitas de irregularidades e com investigações contra algumas entidades privadas e, para governistas, à maior confiança de execução das emendas por pastas e órgãos da Prefeitura na atual gestão, de Sandro Mabel (UB).