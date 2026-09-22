Entre as 10 cidades goianas com a menor relação entre quantidade de eleitores e habitantes, sete estão no Entorno do Distrito Federal, região conhecida pela conexão de seus moradores com Brasília. O principal resultado é de Valparaíso de Goiás, que tem 223.210 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 99.338 eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A quantidade de pessoas aptas a votar representa 44% dos moradores do município.\nCidade Ocidental aparece em seguida, com 104.114 habitantes e 49.785 eleitores (47,82%). Em seguida está Águas Lindas de Goiás, com 249.978 habitantes e 125.051 eleitores (50,02%). As outras cidades do Entorno do DF que também aparecem no topo do ranking são Padre Bernardo, Novo Gama, Cristalina e Planaltina.