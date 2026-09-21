As campanhas ao governo de Goiás planejam intensificar as ações de rua nos maiores colégios eleitorais do estado nas próximas duas semanas até a votação de primeiro turno e estruturam planejamentos específicos para a região do Entorno do Distrito Federal (DF). As coordenações dos quatro principais candidatos organizam o reforço de carreatas, reuniões e caminhadas, com o objetivo de alcançar eleitores indecisos, que demoram mais para se envolver com a disputa estadual por conta da proximidade com o contexto político de Brasília.\nOs 29 municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do DF (RIDE) somam quase 1 milhão de eleitores e representam 19% das mais de 5 milhões de pessoas aptas a votar em Goiás nestas eleições. Tanto campanhas de oposição quanto o grupo governista avaliam que a ampliação de apoios nessas cidades será decisiva para definir a realização de segundo turno e quais postulantes se credenciarão para a possível sequência da disputa.