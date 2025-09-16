A Equatorial Goiás, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, afirmou que, desde o início da concessão, há cerca de dois anos e meio, já investiu mais de R$ 5,3 bilhões na modernização e ampliação da rede. De acordo com a empresa, no segundo trimestre de 2025, foram concluídas mais de 240 mil ações. O número, segundo a companhia, supera em 83% a meta prevista para o período. Pelo menos desde a semana passada, a empresa é alvo de novo movimento de pressão do setor produtivo por melhorias no serviço prestado e ampliação de investimentos. Questionada sobre o tema, a companhia disse que “as obras são planejadas e realizadas para atender todos os clientes da área de concessão, com investimentos reconhecidos na tarifa de energia conforme as normas da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), evitando que a conta de luz sofra reajuste em razão de projetos voltados a um grupo específico”, afirmou a Equatorial, em nota. A empresa explicou que “a própria regulação estabelece critérios de cálculo que preveem a participação financeira individual do cliente, reduzindo o impacto para os demais consumidores”. O Giro mostrou que, nas articulações feitas pelo Fórum Empresarial de Goiás, foi apresentado um estudo preliminar que aponta os principais gargalos de energia no estado, com destaque para o Vale do Araguaia, Norte Goiano e região de Rio Verde.Na nota, a Equatorial afirmou que, nos casos do Norte Goiano e Vale do Araguaia, os desafios estão diretamente ligados ao Sistema Interligado Nacional, que tem gestão de órgãos federais. A companhia disse que acompanha o leilão de linha de transmissão que beneficiará o Vale do Araguaia, “fundamental para ampliar a disponibilidade de energia na região”. Quanto a Rio Verde, a Equatorial disse que o plano de investimentos prevê o projeto de ampliação da carga da subestação de Cabreúva, que passará de 69 KV para 138 KV, além da construção de uma nova linha de distribuição de alta tensão em 138 KV. A empresa também afirmou que mantém diálogo constante com o Fórum Empresarial de Goiás.Ainda em relação ao Fórum, destaca que participou de encontro em 13 de agosto, quando foi apresentado o mapeamento estadual de demanda de energia.A Equatorial ficou em penúltimo lugar no ranking de desempenho das distribuidoras de energia elétrica de grande porte do Brasil, publicado pela Aneel em abril, com base em índices alcançados em 2024.