A Equatorial Goiás negou que tenha responsabilidade no atraso da obra de construção da nova subestação elétrica do Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar (Cremic), em Goiânia. Como informado pelo POPULAR na segunda-feira (21), os trabalhos realizados por empresas contratada pelo governo estadual estão paralisados desde 15 de abril deste ano, apesar de já estar na fase final de execução.\nIniciada em abril de 2024, a construção ocorre sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com custo previsto de R$ 786,8 mil. A concessionária de energia elétrica aponta que a ligação da estrutura ainda não ocorrer por falta de atendimento de adequações técnicas pela própria obra e que uma nova avaliação sobre as condições do local será realizada ainda neste mês.