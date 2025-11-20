Um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar o texto-base do Projeto de Lei Antifacção, enviado pelo governo Lula (PT) e alterado seis vezes pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), criticou nesta quarta-feira (19) o não acolhimento da emenda que busca equiparar o crime de organizações criminosas ao terrorismo - apresentada pela oposição de última hora por meio de um destaque e barrada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).\n“Veja, a luta continua. Ontem realmente não colocaram em votação aquilo que seria a equiparação com o terrorismo, o que foi uma falha, pois nós tínhamos quórum, votação suficiente e que realmente deram pela inconstitucionalidade da emenda, que tem não tem inconstitucionalidade. Se a matéria é afim ao texto, não tem porquê ela ser considerada inconstitucional”, afirmou Caiado.