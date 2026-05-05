O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) garantiu nesta segunda-feira (04) que mantém contato frequente com o governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), sobre as definições relacionadas à eleição estadual e defendeu “mais tempo” para tomar a decisão sobre a candidatura à vice-governador na chapa governista seja definida. Como antecipado pelo POPULAR, a disputa pelo posto se intensificou nas últimas duas semanas, principalmente com movimentos e declarações favoráveis ao presidente licenciado da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), José Mário Schreiner (PSD).\nApesar das manifestações, integrantes da base aliada apontam que a disputa segue “em pé de igualdade”, com os nomes do ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD), do ex-secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima (PSD) e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD). Caiado desconversou ao ser questionado pelo POPULAR se tem um preferido para ocupar a posição.