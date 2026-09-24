Cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR avaliam que o cenário de disputa ao governo estadual neste ano mostra baixo potencial para que os candidatos a vice consigam confirmar o desejo por protagonismo. A única exceção, segundo os especialistas, estaria no possível peso da filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende (PL), que assume papel de maior destaque na campanha do senador Wilder Morais (PL), além de representar a conhecida trajetória política do pai.\nMesmo neste caso, segundo os especialistas, não há perspectiva de impacto relevante na corrida ao Palácio das Esmeraldas. “Entre as chapas ao governo, a encabeçada por Wilder realmente é a única que tem na vice algum destaque, muito pelo legado e o nome de Iris Rezende Machado, mas, do ponto de vista político, acho que é uma possibilidade muito remota que a possível iniciativa da Ana Paula possa ocorrer no sentido de buscar luz própria ou espaço próprio”, aponta o professor aposentado da UFG, Pedro Célio Alves Borges.