Cientistas políticos consultados pelo POPULAR avaliam que o resultado da segunda rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera mostra cenário aberto para mudanças no quadro da disputa ao Senado, apesar do favoritismo da ex-primeira-dama, Gracinha Caiado (UB). Os especialistas consideram que a corrida seguirá indefinida na última semana de campanha antes da votação, no próximo domingo (04), por conta do alto número de indecisos e o perfil semelhante da maioria dos candidatos competitivos.\nPara o professor da UFG, Guilherme Carvalho, o voto para senador fica entre as últimas avaliações dos eleitores, o que agrava a indefinição. “Por exemplo, Gracinha Caiado, que parece estar confortável à frente, está sujeita a algum tipo de reviravolta, porque são 22% de indecisos na pesquisa estimulada, o que poderia turbinar qualquer uma das outras campanhas”, analisa.