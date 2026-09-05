Os três cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR descartam impacto da desidratação da candidatura nacional do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) no cenário em Goiás. Eles consideram que o pessedista segue como o principal cabo eleitoral no Estado e citam a dinâmica própria das eleições locais mostrada na história política recente.\nO grupo de Caiado tem o governador Daniel Vilela (MDB) como candidato à reeleição e quatro nomes, incluindo da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), na disputa ao Senado. Em entrevista ao POPULAR esta semana, Daniel também apontou a separação que o eleitor goiano faz das escolhas para a Presidência e para o governo. “Nunca houve uma eleição em Goiás com algum tipo de impacto significativo do cenário nacional a ponto de mudar o resultado local. Sempre elegeram governadores diferentes das alianças nacionais. Não vejo nenhum sinal nesse sentido”, disse, citando as eleições de 2022, quando também não houve grande influência da disputa nacional.