O governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual da Economia, calcula em R$ 26 bilhões os ganhos estimados nos próximos 30 anos com a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que permitirá recálculo da correção e juros da dívida. O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou nesta quarta-feira (10) que a renegociação de 30 anos e suas condições representam “fato inédito no mundo”.\nComo mostrou o POPULAR na manhã desta quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou despacho, publicado no Diário Oficial da União, que autoriza o encerramento da vigência do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado de Goiás e a transição para o Propag. A expectativa no governo goiano é oficializar a renegociação nos próximos dias, o que tornará Goiás o primeiro Estado a entrar no novo programa.