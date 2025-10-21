O governador Ronaldo Caiado (UB) encaminhou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) projeto de lei que pretende separar os recursos que serão recebidos do governo federal e os para investimentos estaduais que passarão a ser obrigatórios a partir da adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A matéria prevê a criação do Fundo Estadual de Gestão e Monitoramento dos Recursos do Propag (FGM-Propag) e segue em tramitação na Comissão Mista.\nA proposta busca atender às exigências do novo sistema de renegociação das dívidas e configura novo passo do governo goiano no sentido de cumprir os critérios e confirmar a adesão. Apesar da expectativa da Secretaria Estadual da Economia de efetivar a entrada neste mês de outubro, o processo ainda depende, segundo o secretário Francisco Sérvulo, da aprovação de resolução do Senado.