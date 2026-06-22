O estado de Goiás registrou redução no volume de investimentos aplicados de janeiro a abril de 2026, ano eleitoral, na comparação com o mesmo período de 2025. Considerando os investimentos empenhados - fase da despesa pública em que há reserva do recurso para determinado fim -, a queda foi de 17%. No caso dos recursos liquidados, quando há confirmação de que o serviço ou produto foi entregue, o recuo foi de 36,7%.\nEm números absolutos, o investimento empenhado caiu de R$ 3 bilhões no primeiro quadrimestre de 2025 para R$ 2,6 bilhões no mesmo período do atual exercício financeiro. Entre janeiro e abril do ano passado, foram liquidados R$ 889,8 milhões em investimentos, contra R$ 562,6 milhões no primeiro quadrimestre deste ano.\nO período analisado compreende os últimos meses da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o início do mandato de Daniel Vilela (MDB). Após sete anos e três meses de governo, Caiado renunciou ao cargo em 31 de março deste ano para disputar a Presidência da República. Daniel é pré-candidato à reeleição.