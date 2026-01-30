Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) publicado pela Secretaria da Fazenda confirma que o Estado de Goiás terminou 2025, o último ano do governo de Ronaldo Caiado (UB), com um déficit primário entre receitas e despesas de R$ 4,450 bilhões. Para se ter uma ideia, em 2024 o resultado primário (sem incluir o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS) foi de R$ 2,19 bilhões, contra o déficit de R$ 4,45 bilhões, quer dizer uma variação negativa de 302,5%.\nEm novembro, o governo encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa para alterar a meta de superávit primário fixado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 de R$ 694 milhões para um déficit de R$ 4,96 bilhões. Na época, diante das repercussões ao projeto de lei, o governador Caiado afirmou em entrevista que os gastos do estado estavam “sob controle”.