A despesa do Estado de Goiás com folha de pagamento aumentou no primeiro semestre de 2026, ano eleitoral, na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, o gasto total foi de R$ 10,4 bilhões. Em 2025, de R$ 9,7 bilhões. O incremento foi de R$ 716 milhões. Os dados são do portal da transparência do governo de Goiás.\nNo primeiro semestre de 2025, a despesa com ativos e inativos ficou entre R$ 1,58 bilhão (fevereiro) e R$ 1,73 bilhão (junho). Neste ano, o mês com menor custo também foi fevereiro, com R$ 1,67 bilhão, e a maior despesa foi registrada em junho, com R$ 1,8 bilhão.\nOs efetivos formam a maior categoria do Estado, com 57 mil servidores que tiveram salários que custaram R$ 860 milhões em junho. Os aposentados aparecem em seguida, com 50 mil pessoas e despesa de R$ 448 milhões. No entanto, a soma dos vínculos aposentados, pensionista, pensionista especial e reformado é de 75 mil inativos, com despesa de R$ 751,8 milhões no mês.