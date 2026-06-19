O governo estadual definiu as primeiras 12 áreas que deverão ser aportadas para a criação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e mantém estudos sobre a situação de outras 4, que poderão integrar o possível processo de alienação e transferência dos patrimônios.\nNa lista preliminar, confirmada pela Secretaria Estadual de Administração (SEAD), oito imóveis ficam em Goiânia, duas em Santa Helena, além de outras em Pirenópolis e Pires do Rio. A criação dos fundos foi proposta em projeto de lei enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).\nAo total, as áreas totalizam 1,3 quilômetro quadrado e somam apenas aquelas que já estão desafetadas e sem uso (veja o quadro ao lado). O governo, no entanto, não divulgou os valores de avaliação dos imóveis, mas a reportagem apurou que a área mais valorizada está no Setor Jaó, em frente à sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), onde funcionava antiga escola de tênis e hípica, com 160,9 mil metros quadrados.