Ao custo de R$ 304,8 milhões, o governo de Goiás estabeleceu parceria, sem licitação, com a empresa Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia para ampliar a 194 municípios o sistema de câmeras com inteligência artificial do programa chamado IA Contra o Crime. A Paladium, que passou a usar o nome PAX há duas semanas, já havia sido contratada no ano passado, em consórcio (chamado Goiás da Paz) com a empresa L8 Group para projeto inicial do programa, em licitação da Secretaria-Geral de Governo (SGG) com valor de R$ 34 milhões.\nO Ministério Público Estadual (MP-GO) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) investigam os contratos, em procedimentos iniciais, após recebimento de denúncias. Nos governos do Paraná e de São Paulo, a atuação da Paladium, em programas semelhantes, é alvo de apuração por parte dos TCEs locais. No Paraná, o tribunal determinou a suspensão de processo licitatório em abril.