O fracasso na fase de apresentação de propostas para parceria público-privada (PPP) da Saneago levou ao cancelamento da sessão pública do leilão, que estava marcada para esta quarta-feira (25), na B3, em São Paulo. De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura (Seinfra), Adib Elias, a expectativa do governo é marcar um novo leilão de PPP para daqui a 60 ou 90 dias.\nPor meio da PPP, a Saneago quer contratar empresas para obras e operações de esgoto em 216 municípios, que foram distribuídos em três blocos, por microrregião de saneamento. O valor estimado da PPP era de R$ 10,3 bilhões, sendo R$ 6,2 bilhões para investimentos e R$ 4,1 bilhões para despesas operacionais. A concessão é de 20 anos.\nAdib afirmou que o estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que participou da elaboração da proposta, estão discutindo os ajustes no projeto. O secretário disse que a licitação “não deu resultado, mas vai dar”. “No começo, todo mundo queria (PPP de saneamento), hoje está congestionado”, afirmou.