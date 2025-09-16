O governo estadual publicou nesta segunda-feira (15) edital de pregão eletrônico no valor de R$ 6,163 milhões para a locação de 25 carros do tipo SUV que atenderão às agendas do governador, Ronaldo Caiado (UB), da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), e do vice-governador, Daniel Vilela (MDB). O contrato terá duração de 30 meses e, segundo a gestão, não resultará em aumento da frota.As propostas de empresas interessadas serão recebidas a partir das 8h, nesta quarta-feira (17), até a abertura em sessão pública, no dia 2 de outubro, às 9h. Os veículos serão destinados à Secretaria de Estado da Casa Militar (SECAMI), que mantém frota composta por 117 carros de diferentes tipos para o transporte das autoridades e familiares, assim como a estrutura de segurança para cada deslocamento. Do total de veículos mantidos atualmente, 91 são referentes a contratos de locação, enquanto outros 26 são propriedade do estado. Dos carros próprios, no entanto, apenas 9 seguem em uso pela Casa Militar e outros 17 foram encaminhados para leilão. Os números são referentes à última atualização da secretaria, com dados publicados em agosto de 2024.Questionada pelo POPULAR, a Secretaria de Comunicação apontou em nota que a contratação “tem como finalidade garantir a continuidade dos serviços ordinários da Secretaria de Estado da Casa Militar”. Segundo o texto, “trata-se de um processo licitatório que substitui o contrato atualmente em vigência e que está próximo do término”. O governo, no entanto, não detalha quais contratos serão substituídos. “Ressalta-se que não haverá aumento da frota, apenas a manutenção do número de veículos disponíveis”, conclui a nota.Atualmente, a Casa Militar tem oito contratos vigentes para aluguel de veículos, assinados entre os anos de 2021 e 2023, e quatro deles se referem a modelos semelhantes aos procurados no novo edital de pregão eletrônico. Dois contratos estabelecem acerto para o fornecimento de seis veículos blindados, sendo um Jeep Compass e cinco Toyota SW4. Os outros dois contratos se referem a 30 Compass e cinco SW4, sem blindagem, o que totaliza 41 SUVs na frota.O edital publicado pela Casa Militar nesta segunda-feira e assinado pelo secretário-chefe da pasta, coronel da Polícia Militar, Luiz Carlos de Alencar, prevê a entrega dos 25 SUVs em dois lotes diferentes para atender a especificações detalhadas em cada um deles. O primeiro lote busca 10 carros grandes, que sejam de modelo 2025 ou posterior, movidos a diesel e potência mínima de 170 cavalos, além de câmbio automático, ar condicionado e distância mínima entre eixos de 2,6 metros. Entre outras características, a Casa Militar exige que os carros tenham rastreador, sinalizador strobo de LED frontal e traseiro e sinalizador giratório com iluminação de LED, além de outros equipamentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e níveis de emissão de poluentes compatíveis com o Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve). O valor unitário previsto para este lote é de R$ 10,4 mil, totalizando R$ 3,120 milhões para o período de 30 meses de contrato.Já o segundo lote define detalhes de SUVs médios bicombustível, com potência mínima de 150 cavalos, controle eletrônico de estabilidade e tração, alarme antifurto e número mínimo de quatro airbags, central multimídia, porta-malas com capacidade mínima de 440 litros. Além de mais elementos de sinalização de segurança, como luzes de sinalização strobo e um par de luzes fixado na grade frontal e outro na parte interna do para-brisa traseiro, entre outros, assim como dispositivo sonoro de sirene de emergência instalada no cofre do motor. O valor unitário no segundo lote é de R$ 6,762 mil mensais para um dos 15 carros, chegando ao total de R$ 3,043 milhões. O edital estabelece que a manutenção dos carros ficará a cargo da empresa contratada.