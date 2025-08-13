O governo estadual enviou projetos de lei à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para renovar a concessão de incentivos fiscais aos setores de biocombustíveis, equipamentos de saúde, insumos agropecuários e a mineração até abril de 2026. As medidas causarão renúncia fiscal de R$ 11,3 milhões ao estado e decorrem da adesão a convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) definida em propostas do Executivo com tramitação iniciada nesta terça-feira (12).\nO projeto 19144/2025 estabelece a incorporação à legislação estadual de três acordos, com custo de R$ 2,883 milhões ainda neste ano e outros R$ 2,045 milhões até abril de 2026, segundo previsão de impacto apresentada pela Secretaria Estadual da Economia. A autorização da Alego é necessária para validar a incorporação de incentivos ou benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aprovados em convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional.