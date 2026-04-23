O governador Daniel Vilela (MDB) minimizou, nesta quarta-feira (22), impactos da negociação que levou à venda da mineradora Serra Verde, localizada em Minaçu, no Norte goiano, para a empresa norte-americana USA Rare Earth, e disse que, para o estado, o maior interesse é garantir a produção local de mercadoria com valor agregado. Daniel afirmou que o governo exigirá o cumprimento do acordo com o governo dos Estados Unidos, que trata sobre o tema.\n“O mais importante para nós, que é fruto do termo de cooperação assinado com o governo norte-americano, é o nosso desejo e o compromisso que foi assinado dentro deste documento, de termos agregação de valor e processamento desse minério aqui em Goiás”, disse o governador. “Isso nós não vamos abrir mão, vamos exigir o cumprimento desse acordo que foi instituído com o governo norte-americano”, declarou o emedebista ao POPULAR.