O governo estadual voltou a registrar saldo negativo entre despesas e receitas no fechamento do 2º quadrimestre de 2025, o que fez apresentar déficit primário de R$ 2,46 bilhões de janeiro a agosto. Além disso, Goiás lidera a lista nacional de estados com maior crescimento nos gastos, com índice de 25% ao longo dos oito primeiros meses do ano.\nOs dados foram apresentados nesta terça-feira (04) pelo secretário estadual da Economia, Francisco Sérvulo Nogueira, em prestação de contas na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O auxiliar do governador Ronaldo Caiado (UB) apontou “preocupação” e necessidade de “vigilância” e “cautela”.\nO resultado amplia a situação já registrada ao fim do primeiro semestre, quando o estado teve saldo negativo de R$ 960 milhões, em valor que considera apenas o caixa do governo. Já o déficit nominal, que inclui recebíveis e pagamentos da dívida, passou de R$ 640 milhões até o fim de junho para R$ 2,24 bilhões em agosto.