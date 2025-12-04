O governador Ronaldo Caiado (UB) avançou no processo de compra do prédio da sede da Caixa Econômica Federal, no Centro de Goiânia, por meio do projeto que abre crédito especial à Secretaria de Administração (SEAD) para efetivar a aquisição. Segundo o texto, o valor total do imóvel será de R$ 102 milhões, sendo R$ 82,4 milhões do cancelamento de verbas do Fundo Estadual de Saúde (FES) e outros R$ 19,5 milhões do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEDC).\nOs cancelamentos orçamentários ocorrem em sete dotações do FES com as ações mais afetadas referentes à “assistência hospitalar e ambulatorial”. Entre elas, estão as contrapartidas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que totalizam anulação de R$ 15,051 milhões, enquanto o atendimento ambulatorial e produção de hemocomponentes terão remanejamento de R$ 14,347 milhões.