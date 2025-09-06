O vice-governador Daniel Vilela (MDB) passou a executar nos últimos dois meses, com maior intensidade, a estratégia de pré-campanha com vistas à disputa pelo governo estadual na eleição de 2026. O movimento de transição, anunciado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) desde o ano passado, ganhou forma ao longo do primeiro semestre com o objetivo de dar resposta às principais demandas verificadas pelo núcleo político próximo ao projeto do emedebista.A principal meta até o fim do ano é ampliar o nível de conhecimento, considerado ainda baixo por governistas em análise sobre a última rodada da pesquisa Genial/Quaest, que apurou intenções de voto para o próximo pleito. O caminho, segundo aliados ouvidos pela reportagem, é consolidar a ligação com Caiado e apresentar o vice como protagonista dos aspectos mais bem avaliados na gestão.Como informado pelo Giro, Daniel ampliou vertiginosamente a presença como a principal figura da administração estadual em 28 eventos do governo estadual nos meses de julho e agosto. O número representa uma profunda expansão em relação à média percebida ao longo de todo o primeiro semestre do ano pré-eleitoral. A quantidade foi puxada também pelos 15 municípios visitados pelo governador em exercício durante os 11 dias da viagem de Caiado ao Japão e aos Estados Unidos, em julho, quando o emedebista assumiu o posto pela 12ª vez na gestão.Ao mesmo tempo em que Daniel assumiu maior protagonismo, o Palácio das Esmeraldas reagiu com alerta e convocação de aliados para maior engajamento na pré-campanha a partir do resultado da pesquisa, divulgada em 22 de agosto, que apontou empate técnico com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e crescimento do senador Wilder Morais (PL). Articuladores do projeto do vice alegam que a estratégia já era colocada em prática, com gradativo aumento das “missões” assumidas pelo emedebista, desde antes da divulgação da pesquisa. Os governistas, porém, se dividem sobre a influência do cenário de proximidade do pré-candidato com nomes da oposição, que somam a maior parte das indicações dos eleitores entrevistados pela Genial/Quaest.Enquanto aliados próximos ao vice rejeitam a possibilidade de efetivo cenário de disputa apertada com Marconi ou Wilder no próximo ano e confiam no crescimento de Daniel até lá, deputados estaduais do grupo governista admitem que o empate da última pesquisa gerou apreensão. “Com certeza houve um alerta no governo, que tem buscado coesão junto a nós deputados e outras lideranças da base para trabalharem pelo Daniel. A pesquisa mostrou que o Marconi não está morto”, apontou um parlamentar aliado. Integrantes do núcleo político em torno do emedebista, no entanto, consideram que o rendimento do ex-governador, comparado com seu alto nível de conhecimento junto ao eleitorado, mostra que o tucano “parte do teto” para uma eventual quinta candidatura ao governo e teria uma tendência de “derreter” à medida que a disputa se aproxima e que passe a pautar a análise dos goianos. ConcorrênciaOs articuladores no governo esperam, por outro lado, o crescimento de Wilder, com o discurso bolsonarista para avançar sobre o “nicho” da extrema-direita, mas sem expectativa de ataques diretos ao governo Caiado. A análise de cenário reforça no grupo o entendimento de que é preciso antecipar os passos para consolidar a correlação entre as imagens do governador e Daniel, para não deixar dúvidas sobre a associação e garantir o discurso de continuidade.Neste sentido, o grupo busca maior envolvimento dos aliados na pré-campanha, como ocorreu quatro dias depois da publicação da pesquisa, em café da manhã promovido por Caiado e o vice-governador com auxiliares do governo, à bancada governista na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O governador garantiu total esforço para a estruturação da candidatura do emedebista e disse que vai “dar a vida” para obter o sucesso no projeto estadual. Caiado usou o próprio exemplo para incitar integrantes da base aliada a fazerem o mesmo, além de apontar que terá mais envolvimento na disputa do que o dedicado à eleição de Sandro Mabel (UB) à Prefeitura de Goiânia, em 2024.Questionado sobre a ampliação do protagonismo de Daniel e o maior envolvimento dos aliados, o deputado estadual Issy Quinan (MDB), aponta que o movimento governista representa estratégia natural. “Política não admite vácuo. À medida que você proporciona um vácuo, vem alguém e ocupa o seu lugar. Isso faz parte do jogo e quem quer ser candidato ao governo no próximo ano não pode ficar deitado em berço esplêndido. Todos nós que somos candidatos estamos nos movimentando e ele, como pré-candidato a governador vai no mesmo sentido”, avalia.AgendaAs ações de governo com Daniel como protagonista envolveram entregas ou inaugurações, além de anúncios de obras e vistorias em 33 municípios, entre julho e agosto. Do total de 17 entregas realizadas pelo governo no período, sete foram de casas a custo zero em 11 cidades, totalizando 394 unidades. Dos seis anúncios, cinco foram de obras rodoviárias e um foi referente à construção de um Centro de Pesquisas sobre terras raras, em Catalão. Em todos os meses anteriores, em 2025, o vice-governador tomou a frente de forma individual em apenas 12 oportunidades.A nova média foi mantida na primeira semana deste mês de setembro. Nesta semana, Daniel entregou recapeamento e instalação de unidade do Vapt Vupt em Mara Rosa e a conclusão de 60 casas a custo zero a famílias em Estrela do Norte e Bonópolis. Também houve evento para finalização de 89 unidades habitacionais do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, em Água Limpa e Rio Quente.O vice-governador também entregou a ampliação do sistema de abastecimento de água de Jataí, nesta sexta-feira (05), quando lançou investimento de R$ 43 milhões para a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), com licitação marcada para o próximo dia 14.Além das atividades administrativas, articuladores governistas trabalham para que Daniel também passe a realização encontros regionais com lideranças aliadas. A agenda deverá ser iniciada em outubro, mas a avaliação majoritária, por enquanto, é de que os compromissos de governo no interior cumprem parte das demandas de movimentação política, além de favorecer a associação de imagem entre o vice e Caiado.