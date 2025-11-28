Uma estudante, de 25 anos, denunciou que foi estuprada pelo vereador Eder Alberto Jorge Pimenta (MDB), presidente da Câmara Municipal de Urutaí, durante uma agenda de trabalho. Conforme o relato da jovem, ela foi coagida com uma arma de fogo a praticar o ato e ameaçada para não denunciar o caso.\nAo POPULAR, a defesa do vereador, o advogado Marcelo Godoi, disse que, até o momento, não há qualquer condenação ou decisão judicial que confirme as acusações. Acrescentou que não há informação formal sobre o uso de arma de fogo e que o seu cliente “está colaborando integralmente com as autoridades e confia no devido processo legal para esclarecer a verdade real dos fatos” (veja a nota completa no final da matéria). A reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal de Urutaí, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.