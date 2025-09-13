A Polícia Federal prendeu em flagrante na última quinta-feira (11) um estudante suspeito de ter ameaçado o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em publicações nas redes sociais.\nAdalto Gaigher, 24, é estudante do curso de ciências biológicas da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e publicou mensagens sugerindo que iria "matar a tiros" o parlamentar mineiro. A conta na rede social foi deletada.\nO estudante foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.\nProcurado, o advogado de Gaigher afirmou que seu cliente está arrependido e se retratou com o deputado. Disse, ainda, que terá sua inocência provada na Justiça.\n"Meu cliente jamais tem ou teve interesse que não fosse a mera retórica em um momento de surto, fato atípico à conduta dele, em um ambiente contaminado pela polarização política como o que vive o Brasil há muito tempo", disse Arthur Sampaio, em nota.