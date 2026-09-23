A mineração contribui para crescimento adicional de 32,86% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, aumento de 29,95% na arrecadação de impostos e de cerca de 2 mil postos formais de trabalho. Os números são do Goiás em Dados – A Influência da Mineração no Estado de Goiás, estudo que será apresentado nesta quarta-feira (23) no Goiás Mineral 2026, na Federação das Indústrias de Goiás (Fieg). O evento é realizado pelo Sindicato das Indústrias de Mineração GO e DF (Minde).\nO levantamento tem foco no impacto da mineração nas cidades e foi feito pelo pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Erik Figueiredo, que também é diretor-executivo do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB). Segundo Figueiredo, o estudo não é apenas uma avaliação do cenário econômico dos municípios, mas tem a finalidade de apontar o impacto no bem-estar da população.