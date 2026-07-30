Na reta final do prazo das convenções partidárias, os grupos dos nomes cotados para a vaga de vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB) se mobilizam em articulação para ganhar o espaço na disputa majoritária. As informações de bastidores no governo são de que o principal movimento foi do segmento evangélico, em ofensiva em favor do ex-senador Luiz do Carmo para a vaga.\nNo início desta semana, Daniel estendeu a permanência em São Paulo - para onde viajou no domingo (26) para participar da convenção do PSD que oficializou a candidatura do ex-governador Ronaldo Caiado à Presidência da República - para conversar com o antecessor sobre a vice. Sob alegação de que vão aguardar a consolidação do cenário de candidaturas da oposição, eles acertaram uma nova conversa no próximo fim de semana. Ambos vêm repetindo que a decisão ficará para a véspera da convenção, marcada para o dia 5 de agosto.