O evento católico realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último sábado (30), ganhou tom de pré-campanha quando o pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi chamado pelo idealizador do Totus Tuus Mariae Festival, Padre Marcos Rogério, a discursar para o público presente, estimado em 100 mil pessoas pela organização.\n“Tive oportunidade de governar esse estado por dois mandatos, hoje continuado aqui pelo Daniel Vilela. É dizer o meu muito obrigado de coração a todos vocês e pedir à Nossa Senhora de Guadalupe, para que ela, junto com Nossa Senhora Aparecida, volte os olhos um pouco para o Brasil para a gente poder viver em paz, em segurança. Poder ter dignidade na vida de todos”, afirmou Caiado, citando a principal plataforma da sua pré-campanha, baseada na segurança pública.