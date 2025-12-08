A primeira edição do programa Deputados Aqui em Goiânia, realizada no sábado (6), na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo, foi marcada por afagos entre o prefeito Sandro Mabel (UB), vereadores e deputados estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), se comprometeu a trabalhar para que a prorrogação da calamidade na saúde da capital seja aprovada ainda neste ano. Já Mabel, fez elogios ao programa e agradeceu os deputados pela indicação de emendas impositivas estaduais à Prefeitura.\n“Eu tenho acompanhado todas as iniciativas como essa, e a Prefeitura entra também ajudando no que é possível para que seja um sucesso. Aqui se faz tudo. Aliás, a Assembleia aqui em Goiânia é uma segunda prefeitura. É uma ajuda total. Muito obrigado, presidente Bruno. É espetacular essa sua iniciativa. E nós estamos aqui juntos para prestigiar”, disse Mabel em coletiva durante o evento.