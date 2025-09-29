Em palestra magna da Abertura Estadual do Plantio de Soja, realizada neste sábado (27) na Fazenda Tamburi, em Nova Crixás (GO), o ex-ministro Aldo Rebelo (MDB) alternou entre críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à atuação de órgãos de controle, e uma defesa do papel estratégico da expansão agrícola para a segurança alimentar e o desenvolvimento do País.\nConvidado para falar sobre “A nova fronteira agrícola de Goiás e do Centro-Oeste e a segurança alimentar”, Rebelo disse que existem “dois Brasis”: o que produz, empreende e corre riscos no campo e o que, segundo ele, hostiliza essa atividade a partir do Estado e de órgãos como o Ministério do Meio Ambiente, Ibama, Funai e Ministério Público. Para o ex-ministro, que relatou o Novo Código Florestal Brasileiro na Câmara dos Deputados, parte dessas instituições atua de forma alinhada a interesses de organizações estrangeiras e cria obstáculos ao desenvolvimento.