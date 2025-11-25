A ex-prefeita de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi condenada a quase quatro anos de prisão por fraude em dispensa de licitação. A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) reconheceu a participação de Maria Aparecida dos Santos, a Dona Cida, em um esquema de contratação irregular de uma organização social para gerir o Hospital Municipal Santa Rita de Cássia e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), em 2020, durante a pandemia de Covid-19.\nAo todo, a ex-prefeita foi sentenciada a três anos e seis meses de detenção. Além dela, também foi condenada a representante da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, Amélia dos Santos Ramos. Essa terá que cumprir quatro anos e um mês de detenção.\nNo entanto, ao POPULAR, o advogado de Amélia, Rogério de Oliveira Lourenço, esclareceu que foi feito "um acordo de não persecução cível. Que inclusive está pendente de homologação".