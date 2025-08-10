O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) foi condenado por ato de improbidade administrativa dolosa e teve os direitos políticos suspensos por cinco anos. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. A defesa informou que irá recorrer da sentença.\nA determinação foi proferida na quinta-feira (7) pelo juiz Danilo Couto Lobato Bicalho, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, e atende a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.\nO ex-prefeito nega ter cometido irregularidades e afirma que a sentença tem motivações políticas. "Esse juiz perdeu o senso do ridículo. Com certeza essa decisão vai cair", disse Kalil, que foi candidato ao governo de Minas em 2022 e é apontado como possível nome na disputa eleitoral de 2026. A defesa informou que irá recorrer da sentença.