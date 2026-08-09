O ex-prefeito de Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia, Luiz Carlos Sousa, morreu neste domingo (9) aos 61 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, segundo a prefeitura da cidade. Luiz Carlos era o atual secretário de saúde do município e já foi vereador pela cidade. Em nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde de Caturaí comunicou a morte dele e afirmou que Luiz Carlos deixa um legado de amor, dedicação e muita alegria que jamais será apagado. A prefeitura informou ainda que Luiz Carlos luta contra um câncer desde o início deste ano.\nPara quem conviveu com ele, a palavra “despedida” parece pequena demais e infinitamente distante de quem o Luiz era. A tristeza não tinha espaço perto daquela alegria contagiante, daquele sorriso generoso e da disposição inesgotável para fazer o bem e cuidar de todos ao seu redor. O Luiz descansou, mas o brilho que ele espalhou por onde passou vai continuar ecoando em cada canto que ele iluminou”, diz um trecho da nota.