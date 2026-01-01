Hélio Mauro deixa a esposa Maria Aída, filhos, netos e bisnetos (Arquivo pessoal/Hélio Mauro Umbelino Lobo)\nO ex-prefeito de Goiânia Hélio Mauro Umbelino Lobo morreu, na manhã desta quinta-feira (1º), aos 83 anos. O político e escritor estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Anápolis, na região central de Goiás, e não resistiu a uma parada cardíaca nesta manhã.\nAna Amélia Lobo, irmã de Hélio, contou que ele morava em Pirenópolis, mas há aproximadamente 10 dias não se sentiu bem e foi levado para Anápolis, onde foi internado.\nHélio deixa a esposa Maria Aída Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo, três filhos, nove netos e três bisnetos. O velório e sepultamento serão realizados, provavelmente nesta sexta (2), em Brasília, onde os familiares residem.\nCarreira política