O ex-prefeito Naçoitan Leite, de Iporá, no oeste de Goiás, foi condenado por defender "eliminar" o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula (PT), em um áudio. Além de cumprir pena, que foi revertida por prestações de serviços e estudos, ele terá que pagar uma indenização de R$ 5 milhões, com outros condenados pelos mesmos crimes relacionados a trama golpista.\nA defesa de Leite, por meio de nota, informou que irá recorrer da decisão. Segundo o advogado Cassius Moraes, os recursos irão esclarecer os equívocos e restabelecer a correta interpretação dos fatos (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).\nSTF condena Naçoitan por áudio sobre 'eliminar' Lula e Moraes\nNaçoitan, que defendeu 'eliminar Lula e Moraes', vira réu no STF\nPrefeito de Iporá é alvo de operação que investiga fraudes em licitações com prejuízo de mais de R$ 5 milhões, diz PC