O ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), Domingos Venâncio de Almeida, morreu aos 89 anos, em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada pela família.
Domingos Venâncio era natural de Jaraguá e foi deputado estadual em duas legislaturas: 1975-1979, pela Arena, e em 1979-1983, pelo PDS. Na vida pública, Domingos foi nomeado conselheiro do TCM-GO em 1981 e foi presidente do Tribunal de Contas no biênio 1987-1988.
Em nota publicada nas redes sociais, o TCM-GO lamentou a morte de Domingos Venâncio. "Em nome dos membros e dos servidores, externo grande pesar pelo falecimento de Domingos Venâncio de Almeida, ex-deputado e ex-presidente do TCM-GO", diz trecho da nota.