O ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), desembargador Carlos França, comunicou ao atual chefe do Poder Judiciário goiano, desembargador Leandro Crispim, sua aposentadoria voluntária, prevista para a primeira quinzena de outubro. O ato foi divulgado pelo TJGO nesta quinta-feira (18). França ainda tinha mais 15 anos pela frente na carreira de magistratura.\nCarlos França presidiu o TJGO em duas gestões consecutivas (2021-2023 e 2023-2025) e também liderou o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), entre 2023 e 2024, tornando-se uma das vozes mais respeitadas do Judiciário brasileiro.\nAo anunciar a aposentadoria, Carlos França revelou que iniciará uma nova etapa profissional, desta vez na advocacia. Em tom de gratidão, destacou que a magistratura foi “o grande trunfo” de sua vida, lembrando que todas as conquistas foram possíveis pelo apoio de seus colegas de tribunal.