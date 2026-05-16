A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), indiciou o ex-secretário de Infraestrutura e de Administração de Goiânia Denes Pereira e outros 20 investigados no inquérito da Operação Transata, deflagrada em junho de 2024, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz. O relatório final da investigação, de 400 páginas, foi apresentado à Justiça Estadual na última terça-feira (12) e aponta os crimes de fraudes em licitações e contratos, corrupção e organização criminosa. A TV Anhanguera noticiou a conclusão na quarta-feira (13).\nO inquérito teve como foco oito contratos relacionados à iluminação pública, em total de R$ 30,6 milhões, e que, segundo a Deccor, beneficiaram o mesmo grupo relacionado a quatro empresas - Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Ltda.; Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda.; Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda.; e Delvalle Materiais Elétricos. Dos oito contratos, seis foram firmados por adesão a atas, ou seja, por carona em licitações realizadas por outros órgãos.