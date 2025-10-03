Polícia Civil investiga ex-secretário e outros dois suspeitos por desvio de dinheiro da Prefeitura de Palmelo (Divulgação/Polícia Civil)\nA Polícia Civil prendeu o ex-secretário de finanças de Palmelo, Gilmar Martins Dias Júnior, suspeito de desviar aproximadamente R$ 4,6 milhões dos cofres do município no sudeste de Goiás. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa do ex-secretário de finanças de Palmelo e dos outros investigados até a última atualização desta reportagem.\nAnteriormente quando houve a denúncia da Prefeitura de Palmelo de que o servidor falsificava extratos bancários para camuflar os desvios, a defesa de Gilmar Martins Dias negou ao POPULAR peremptoriamente todas as suspeitas levantadas contra ele.