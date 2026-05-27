O inquérito da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) que apura suspeitas de desvios de verba em contratações da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) nos anos de 2023 e 2024 diz que o ex-titular da pasta e ex-vereador Zander Fábio (Podemos) “mantinha a palavra final sobre o destino dos recursos apropriados”. Zander e dois donos de entidades contratadas pela Secult na gestão passada - Jean Jesus Magno Lima e Silva e Welton da Silva Nogueira - foram presos temporariamente na terça-feira (26) na Operação Cultura Em(Cena).\nO POPULAR revelou ainda na terça que o inquérito traz trocas de mensagens entre os investigados com pressões por liberação de dinheiro, pedidos de favores e supostas orientações sobre destinação de recursos. As apurações envolvem pagamentos de cerca de R$ 1,5 milhão em 41 operações da Secult.