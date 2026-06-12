A defesa do ex-secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia Silvio Silva Sousa divulgou nota na quinta-feira (11), em que afirma que ele assumiu o cargo após o período de suposto esquema de cobrança de propina em troca de alvarás denunciado por empresário e que embasou a Operação Taxa Criminosa, deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) na quarta-feira (10).\nSilvio foi alvo de mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário e fiscal. A nota, assinada pelo advogado Levy Rafael Alves Cornélio, nega irregularidades no período de sua gestão e diz que o ex-secretário não é apontado como autor de qualquer ato de corrupção no inquérito.\n“O próprio denunciante (em depoimento à Deccor) declarou de forma expressa e categórica que o Sr. Silvio nunca lhe solicitou ou exigiu qualquer vantagem indevida”, diz. Segundo o inquérito da Polícia Civil de Goiás, o empresário afirma que mencionou o nome de Silvio e de outros ex-auxiliares da Prefeitura por conta dos cargos que ocupavam e as dificuldades impostas para a liberação de alvarás.