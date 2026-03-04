O ex-vereador de Rialma, Israel Matozinho da Silva Filgueira (Cidadania), foi condenado pela Justiça a sete anos e seis meses de prisão por extorsão e lavagem de dinheiro. O crime, conforme a sentença, foi cometido contra um produtor rural do município, que inicialmente havia sido denunciado pelo então parlamentar por crime ambiental e, depois, pressionado a pagar propina para o encerramento do caso. No mesmo processo, o empresário Márcio Rhangel Silva Sousa foi sentenciado a seis meses de detenção por lavagem de dinheiro.\nAo POPULAR, o ex-vereador informou, por meio de nota, que a decisão judicial é de primeiro grau e ainda está sujeita à revisão pelas instâncias superiores. “As medidas jurídicas cabíveis já estão sendo adotadas, inclusive com a interposição do recurso adequado dentro do prazo legal”, cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final da reportagem). O jornal também procurou a defesa do empresário, que não retornou o contato.