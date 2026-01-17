O grande volume de apresentações de projetos contrastado com o baixo número de aprovações ao longo de 2025 vem motivando queixas e questionamentos de parte dos vereadores de Goiânia, que atribuem o problema à lentidão na tramitação das propostas, especialmente quando as matérias chegam às comissões temáticas.\nDe fevereiro a dezembro de 2025, primeiro ano da atual legislatura, os 37 parlamentares apresentaram 1.169 propostas, entre projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de resolução e títulos honoríficos de cidadania goianiense, mostra levantamento do POPULAR com base em informações do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) da Câmara Municipal. (Veja o quadro).\n“O grande ponto de interrogação é o que a Câmara tem que fazer em relação a tantos projetos parados. A gente vem tentando ver isso com a gestão, a mesa diretora. Até algo legítimo do vereador, que é mudar nome de rua, está sendo vetado ou não indo pra frente”, afirma Daniela da Gilka (PRTB).