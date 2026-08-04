A executiva estadual do PT decidiu em reunião nesta segunda-feira (3) referendar a candidatura da ex-deputada estadual Isaura Lemes (PSB) para a segunda vaga de senador na chapa da frente de esquerda em Goiás. O nome da ex-deputada será apresentado em reunião nacional da Federação PT/PV/PCdoB, em Brasília nesta terça-feira (4). A direção nacional vai bater o martelo na escolha. Essa é a última definição que falta para o grupo concluir a formação da chapa majoritária. O ex-deputado Luís César Bueno será candidato a governador; Carlos Mundim (PDT), vice-governador; Cíntia Dias (PSOL). A vereadora Aava Santiago, presidente regional do PSB, informou ao POPULAR que recebeu a confirmação da presidente regional do PT, Adriana Accorsi. De acordo com a vereadora a decisão foi consensual. O PCdoB indicou o nome do ex-deputado federal Aldo Arantes para também disputar o cargo de senador. A outra vaga já estava garantida para o PSOL.No dia 23 último os sete partidos que compõem essa frente fez reunião para fechar a chapa, mas não entraram em acordo, pois nem o PSB nem o PCdoB abriram mão de suas indicações. Aava Santiago insistiu que a federação, da qual o PCdoB faz parte, já estava contemplada na chapa majoritária com a indicação de Luís César e que não abria mão de ter um representante de seu partido. A vereadora ameaçou lançar uma chapa solo se seu partido não fosse contemplado. Na convenção realizada neste sábado (1º) a chapa ficou indefinida. Por isso a divergência foi encaminhada para a direção nacional resolver, o que aconteceu na reunião desta segunda-feira. O POPULAR entrou em contato com Adriana Accorsi, mas ela não respondeu.A definição da chapa da frente de esquerda em Goiás enfrenta desafios ao longo do período pré-eleitoral. O nome de Luís César para o governo foi definido pelo diretório estadual em junho, mas só foi confirmado pelo comando nacional na semana passada. Neste período, houve tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de convencer Adriana a liderar a chapa majoritária. No entanto, a deputada federal decidiu disputar a reeleição.